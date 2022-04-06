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СЬОГОДНІ Техно

Глава Газпрому закликав повалити Путіна: повний текст

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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6 квітня, 17:10
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Заява на сайті Газпрому виявилася результатом роботи хакерів
Хакери закликали повалити Путіна від імені Міллера
Хакери закликали повалити Путіна від імені Міллера / Фото: Колаж: Сьогодні

Хакерська група ATW, пов'язана з групою Anonymous, яка злила листування російських пропагандистських журналістів, атакувала російський Газпром та розмістила на сайті компанії послання голови правління Олексія Міллера під назвою "Альтернативна Росія".

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У своєму "посланні" Міллер нібито висловив своє невдоволення "проведенням спецоперації" та заявив, що готовий замінити у президентському кріслі Володимира Путіна.

"Як патріот, я підтримаю світле майбутнє Росії та розвиток усіх сфер її життя. Я відкидаю та зневажаю насильство, яке зараз проводиться режимом моєї країни.

Я вважаю, що можу стати гідною заміною та успішним лідером для нашої великої Батьківщини, обравши шлях економічного розвитку та процвітання.

Прошу всіх моїх товаришів, друзів, знайомих підтримати альтернативну позицію. Наша країна на порозі дефолту, і я як патріот, а також економіст з великим досвідом, не можу і не хочу допустити цього!", – йдеться в посланні.

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Зазначимо, що Міллер є ставлеником Путіна, якому бізнесмен сподобався ще в пітерській мерії. Він призначив Міллера головою Газпрому ще у 2001 році і з того часу він вірою та правдою прислуговує президенту РФ.

Раніше ми писали, що завдяки витоку даних російського постачальника їжі сплила квартира колишньої коханки Путіна. Квартира, до речі, має площу 400 кв. м. і коштує приблизно 170 млн рублів!

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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