Глава Газпрому закликав повалити Путіна: повний текст

Хакерська група ATW, пов'язана з групою Anonymous, яка злила листування російських пропагандистських журналістів, атакувала російський Газпром та розмістила на сайті компанії послання голови правління Олексія Міллера під назвою "Альтернативна Росія".

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У своєму "посланні" Міллер нібито висловив своє невдоволення "проведенням спецоперації" та заявив, що готовий замінити у президентському кріслі Володимира Путіна.

"Як патріот, я підтримаю світле майбутнє Росії та розвиток усіх сфер її життя. Я відкидаю та зневажаю насильство, яке зараз проводиться режимом моєї країни.

Я вважаю, що можу стати гідною заміною та успішним лідером для нашої великої Батьківщини, обравши шлях економічного розвитку та процвітання.

Прошу всіх моїх товаришів, друзів, знайомих підтримати альтернативну позицію. Наша країна на порозі дефолту, і я як патріот, а також економіст з великим досвідом, не можу і не хочу допустити цього!", – йдеться в посланні.