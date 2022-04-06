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Глава Газпрома призвал свергнуть Путина: полный текст

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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6 апреля, 17:10
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Заявление на сайте Газпрома оказалось результатом работы хакеров
Хакеры призвали свергнуть Путина от имени Миллера
Хакеры призвали свергнуть Путина от имени Миллера / Фото: Коллаж: Сегодня

Хакерская группа ATW, связанная с группой Anonymous, которая слила переписку российских пропагандистских журналистов, атаковала российский Газпром и разместила на сайте компании послание главы правления Алексея Миллера под названием "Альтернативная Россия".

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В своем "послании" Миллер якобы высказал свое недовольство "проведением спецоперации" и заявил, что готов заменить в президентском кресле Владимира Путина.

"Как патриот, я поддержу светлое будущее России и развитие всех сфер ее жизни. Я отвергаю и презираю насилие, которое сейчас проводится режимом моей страны.

Я считаю, что могу стать достойной заменой и успешным лидером для нашей великой Родины, выбрав путь экономического развития и процветания.

Прошу всех моих соратников, друзей, знакомых поддержать альтернативную позицию. Наша страна на пороге дефолта, и я как патриот, а также, экономист с большим опытом, не могу и не хочу допустить этого!", – говорится в послании.

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Отметим, что Миллер является ставленником Путина, которому бизнесмен приглянулся еще в питерской мэрии. Он назначил Миллера председателем Газпрома еще в 2001 году и с тех пор он верой и правдой прислуживает президенту РФ.

Ранее мы писали, что благодаря утечке данных российского доставщика еды всплыла квартира бывшей любовницы Путина. Квартира, к слову, имеет площадь 400 кв. м. и стоит примерно 170 млн рублей!

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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