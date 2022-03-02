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Гендиректор Apple лично призвал сотрудников сделать пожертвования для Украины

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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2 марта, 11:30
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Генеральный директор Apple Тим Кук разослал письма всем сотрудникам компании с призывом делать пожертвования на помощь Украине
Тим Кук призывает помочь Украине
Тим Кук призывает помочь Украине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Тим Кук обратился к сотрудникам и сказал, что Apple удвоит пожертвования, которые будут сделаны сотрудниками компании. Это касается даже предыдущих пожертвований, начиная с 25 февраля.

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"Я знаю, что говорю от имени всех в Apple, выражая нашу обеспокоенность по поводу всех, кто пострадал от насилия. С каждым новым изображением семей, покидающих свои дома, и храбрых граждан, борющихся за свою жизнь, мы видим, насколько важно, чтобы люди во всем мире объединились для продвижения дела мира", – говорится в письме.

Также Кук подтвердил, что Apple приостановил все продажи продукции в России, весь экспорт техники, а также отключил Apple Pay и другие услуги.

RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания в App Store за пределами России.

Кроме этого, в компании отключили возможность наносить метки на карты в Apple Maps. Вчера появилась информация, что таким образом оккупанты заменили метки, которые ранее наносили на здания и дороги.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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