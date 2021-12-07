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Губка Боб, Гра в кальмара та Холостяк: що гуглили українці у 2021 році

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
7 грудня, 17:12
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Компанія Google показала підсумковий рейтинг пошукових запитів українців у 2021 році
Українці шукали в мережі інформацію про Губку Боба та шоу "Холостяк"
Українці шукали в мережі інформацію про Губку Боба та шоу "Холостяк" / Фото: Pixabay

Найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року у Google Україна став "Євро 2020". На другому місці – гучний серіал "Гра в кальмара".

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У першу десятку також потрапили запити "Холостяк 2021", "Классрум" та конкурс Євробачення 2021, йдеться у релізі компанії.

Повністю ТОП-10 найпопулярніших запитів 2021 року в Україні виглядає так:

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  • Євро 2020
  • Гра в кальмара
  • Холостяк 2021
  • Классрум
  • Україна Англія
  • Вусік Джошуа
  • Євробачення 2021
  • Україна Швеція
  • Олімпіада 2021
  • Вступ 2021

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В категорії "Персона" у топ-10 потрапили:

  • Олександр Усік;
  • Олексій Навальний;
  • МакSім;
  • Сергій Стерненко;
  • Адель Асанті;
  • Алек Болдвін;
  • Жан Беленюк;
  • Джо Байден;
  • Злата Огнєвіч;
  • Андрій Ярмоленко.

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Серед людей, які померли у 2021 році, найбільше цікавили українців:

  • Принц Філіп;
  • Володимир Меньшов;
  • Жан-Поль Бельмондо;
  • Григорій Чапкіс;
  • Антон Поляков.

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В категорії "Фільми" на першому місці виявилося нове кіно від всесвіту Marvel "Веном 2". Також у першій десятці:

  • Загін самогубців 2;
  • Круелла;
  • Гнів людський;
  • Червоне повідомлення;
  • Ліга справедливості Зака Снайдера;
  • Після 3;
  • Бос молокосос 2;
  • Дюна;
  • Душа.

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"Покупкою року" в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт. Крім того, українці цікавилися, де купити:

  • Квиток на поїзд;
  • iPhone 13;
  • Сімпл-Дімпл;
  • Пропуск на транспорт у Києві;
  • Санки;
  • Сертифікат про вакцинацію;
  • PlayStation 5;
  • Біткоїн;
  • Вітамін D.

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2021 року користувачі традиційно ставили різні питання. Наприклад, українці хотіли знати, що таке ABOBA та сімпл-димпл (дитяча іграшка). також в ТОП-10 увійшли:

  • Формалін;
  • Поп іт;
  • Локдаун;
  • Мітинг;
  • Клабхаус;
  • Гра у кальмара;
  • Райдужний поцілунок;
  • Фріланс.

В категорії "як" перемогло питання про те, як помер Сквідвард (персонаж-восьминіг із "Губки Боба").

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Другим за популярністю стало питання "Як вийти заміж?", третім – "Як змінити постачальника газу?"

Також у десятку потрапили:

  • Як зіграла Україна?
  • Як отримати сертифікат про вакцинацію?
  • Як компактно зібрати валізу?
  • Як отримати 1000 грн за вакцинацію?
  • Як оновити Дію?
  • Як зареєструватися в Дія?
  • Як схуднути за тиждень?

Серед найбільш популярних серіалів, крім "Гра в кальмара", виявилися "Атака титанів", "Важкі підлітки", "Бріджертони", "Мільйонер з Рубльовки" та "Папік".

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Крім "Холостяка" та "Євробачення", у топі шоу опинилися також "Холостячка 2", "Пацанки", "Гра на ТНТ" та Оскар 2021.

Нагадаємо, 2020 року українці цікавилися коронавірусом, виборами у США та реаліті-шоу "Холостячка".

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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