Губка Боб, Гра в кальмара та Холостяк: що гуглили українці у 2021 році

Найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року у Google Україна став "Євро 2020". На другому місці – гучний серіал "Гра в кальмара".
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У першу десятку також потрапили запити "Холостяк 2021", "Классрум" та конкурс Євробачення 2021, йдеться у релізі компанії.
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Повністю ТОП-10 найпопулярніших запитів 2021 року в Україні виглядає так:
- Євро 2020
- Гра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Україна Англія
- Вусік Джошуа
- Євробачення 2021
- Україна Швеція
- Олімпіада 2021
- Вступ 2021
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В категорії "Персона" у топ-10 потрапили:
- Олександр Усік;
- Олексій Навальний;
- МакSім;
- Сергій Стерненко;
- Адель Асанті;
- Алек Болдвін;
- Жан Беленюк;
- Джо Байден;
- Злата Огнєвіч;
- Андрій Ярмоленко.
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Серед людей, які померли у 2021 році, найбільше цікавили українців:
- Принц Філіп;
- Володимир Меньшов;
- Жан-Поль Бельмондо;
- Григорій Чапкіс;
- Антон Поляков.
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В категорії "Фільми" на першому місці виявилося нове кіно від всесвіту Marvel "Веном 2". Також у першій десятці:
- Загін самогубців 2;
- Круелла;
- Гнів людський;
- Червоне повідомлення;
- Ліга справедливості Зака Снайдера;
- Після 3;
- Бос молокосос 2;
- Дюна;
- Душа.
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"Покупкою року" в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт. Крім того, українці цікавилися, де купити:
- Квиток на поїзд;
- iPhone 13;
- Сімпл-Дімпл;
- Пропуск на транспорт у Києві;
- Санки;
- Сертифікат про вакцинацію;
- PlayStation 5;
- Біткоїн;
- Вітамін D.
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2021 року користувачі традиційно ставили різні питання. Наприклад, українці хотіли знати, що таке ABOBA та сімпл-димпл (дитяча іграшка). також в ТОП-10 увійшли:
- Формалін;
- Поп іт;
- Локдаун;
- Мітинг;
- Клабхаус;
- Гра у кальмара;
- Райдужний поцілунок;
- Фріланс.
В категорії "як" перемогло питання про те, як помер Сквідвард (персонаж-восьминіг із "Губки Боба").
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Другим за популярністю стало питання "Як вийти заміж?", третім – "Як змінити постачальника газу?"
Також у десятку потрапили:
- Як зіграла Україна?
- Як отримати сертифікат про вакцинацію?
- Як компактно зібрати валізу?
- Як отримати 1000 грн за вакцинацію?
- Як оновити Дію?
- Як зареєструватися в Дія?
- Як схуднути за тиждень?
Серед найбільш популярних серіалів, крім "Гра в кальмара", виявилися "Атака титанів", "Важкі підлітки", "Бріджертони", "Мільйонер з Рубльовки" та "Папік".
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Крім "Холостяка" та "Євробачення", у топі шоу опинилися також "Холостячка 2", "Пацанки", "Гра на ТНТ" та Оскар 2021.
Нагадаємо, 2020 року українці цікавилися коронавірусом, виборами у США та реаліті-шоу "Холостячка".