Губка Боб, Гра в кальмара та Холостяк: що гуглили українці у 2021 році

Компанія Google показала підсумковий рейтинг пошукових запитів українців у 2021 році

Українці шукали в мережі інформацію про Губку Боба та шоу "Холостяк" / Фото: Pixabay

Найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року у Google Україна став "Євро 2020". На другому місці – гучний серіал "Гра в кальмара".

Читайте також: Сміх зі сльозами на очах: які смайлики стали найпопулярнішими у 2021 році

Реклама

У першу десятку також потрапили запити "Холостяк 2021", "Классрум" та конкурс Євробачення 2021, йдеться у релізі компанії.

Повністю ТОП-10 найпопулярніших запитів 2021 року в Україні виглядає так:

Реклама

Євро 2020

Гра в кальмара

Холостяк 2021

Классрум

Україна Англія

Вусік Джошуа

Євробачення 2021

Україна Швеція

Олімпіада 2021

Вступ 2021

Читайте також: Покупки в інтернеті: названо найпопулярніші в українців товари

В категорії "Персона" у топ-10 потрапили:

Олександр Усік;

Олексій Навальний;

МакSім;

Сергій Стерненко;

Адель Асанті;

Алек Болдвін;

Жан Беленюк;

Джо Байден;

Злата Огнєвіч;

Андрій Ярмоленко.

.

Реклама

Серед людей, які померли у 2021 році, найбільше цікавили українців:

Принц Філіп;

Володимир Меньшов;

Жан-Поль Бельмондо;

Григорій Чапкіс;

Антон Поляков.

Читайте також: Названо головні запити українців у мережі за останні п'ять років

В категорії "Фільми" на першому місці виявилося нове кіно від всесвіту Marvel "Веном 2". Також у першій десятці:

Загін самогубців 2;

Круелла;

Гнів людський;

Червоне повідомлення;

Ліга справедливості Зака Снайдера;

Після 3;

Бос молокосос 2;

Дюна;

Душа.

Читайте також: Що українці шукають у мережі: як змінилися популярні запити за останні роки

"Покупкою року" в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт. Крім того, українці цікавилися, де купити:

Квиток на поїзд;

iPhone 13;

Сімпл-Дімпл;

Пропуск на транспорт у Києві;

Санки;

Сертифікат про вакцинацію;

PlayStation 5;

Біткоїн;

Вітамін D.

Читайте також: Які подарунки хочуть собі українці

2021 року користувачі традиційно ставили різні питання. Наприклад, українці хотіли знати, що таке ABOBA та сімпл-димпл (дитяча іграшка). також в ТОП-10 увійшли:

Формалін;

Поп іт;

Локдаун;

Мітинг;

Клабхаус;

Гра у кальмара;

Райдужний поцілунок;

Фріланс.

В категорії "як" перемогло питання про те, як помер Сквідвард (персонаж-восьминіг із "Губки Боба").

Читайте також: Що українці шукають у мережі перед Новим роком: "цікаві" салати, друга та костюми пиріжка з петрушкою

Другим за популярністю стало питання "Як вийти заміж?", третім – "Як змінити постачальника газу?"

Також у десятку потрапили:

Як зіграла Україна?

Як отримати сертифікат про вакцинацію?

Як компактно зібрати валізу?

Як отримати 1000 грн за вакцинацію?

Як оновити Дію?

Як зареєструватися в Дія?

Як схуднути за тиждень?

Серед найбільш популярних серіалів, крім "Гра в кальмара", виявилися "Атака титанів", "Важкі підлітки", "Бріджертони", "Мільйонер з Рубльовки" та "Папік".

Читайте також: Українці шукають в Інтернеті "титушок" та пісню "Горіла шина палала"

Крім "Холостяка" та "Євробачення", у топі шоу опинилися також "Холостячка 2", "Пацанки", "Гра на ТНТ" та Оскар 2021.

Нагадаємо, 2020 року українці цікавилися коронавірусом, виборами у США та реаліті-шоу "Холостячка".