Физик построил домашний ядерный реактор своими руками – как сделать такой же

Независимый физик-любитель – 38-й человек в мире, который смог осуществить ядерный синтез на самодельном реакторе: он купил детали на eBay за 35 000 долларов США

Физик-любитель построил дома термоядерный реактор, который реально воссоздать / Фото: interestingengineering

Марк Саппес, физик-самоучка и веб-разработчик гиганта моды Gucci, построил термоядерный реактор своими руками, на этот раз в Нью-Йорке. По данным сообщества Fusor.net, в настоящее время он 38-й независимый физик-любительв мире, осуществивший ядерный синтез на самодельном реакторе.

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Я был вдохновлен, потому что я верил, что ищу технологию, которая действительно может решить наши энергетические проблемы, и я верил, что это то, что я мог бы, по крайней мере, начать создавать", — сказал Саппес.

Эксперты утверждают, что такие устройства, как у Суппеса, не представляют никакой угрозы, поскольку они не содержат ядерных материалов, таких как уран или плутоний.

С термоядерным синтезом нет никаких шансов на какую-либо аварию", — комментирует Нил Колдер, руководитель отдела коммуникаций Iter, многонационального проекта, посвященного демонстрации осуществимости термоядерной энергии.

Нет загрязнения углекислым газом, нет парниковых газов, вы не можете использовать его для распространения ядерного оружия — вот как много преимуществ. Тогда возникает вопрос: может ли кто-нибудь сделать эти устройства дома ? Краткий ответ: да. Длинный состоит в том, что это потребует много исследований и технических ноу-хау.

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Суппес купил детали своего реактора на eBay за свои 35 000 долларов и около 4 000 долларов, которые он собрал на веб-сайте / Фото: interestingengineering

Однако для желающим повторить этот процесс следует знать, что это довольно дорого. Суппес купил детали своего реактора на eBay за 35 000 долларов собственных денег и около 4 000 долларов, которые он собрал на веб-сайте, который связывает художников и изобретателей с частными инвесторами.

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