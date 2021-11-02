Метавсесвіт у небезпеці! Facebook не впорався з шахраями, що ховалися за Ілоном Маском

Facebook підтвердив справжність сторінки Ілона Маска, хоча вона належала не знаменитому бізнесменові. Шахраї використовували її для махінацій з біткоїном

Facebook прийняв фейкову сторінку Ілона Маска за справжню / Фото: REUTERS

Соціальна мережа видала фан-сторінці Маска синю галочку, яка означає, що сторінка належить реальній людині. Після того, як про інцидент повідомили у ЗМІ, сторінка стала недоступною.

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Аналітики дивуються, як Facebook узагалі примудрився схвалити фейкову сторінку мільярдера.

На сторінці було лише 10 постів, датованих лише 21 жовтня цього року. Також на неї було підписано 153 тисячі фоловерів, хоча в тому ж Twitter у Маска майже 62 мільйони підписників.

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Більше того, у розділі "Про нас" було чітко зазначено, що це фан-сторінка, на яку завантажувалися твіти Маска.

Завдяки функції "Прозорість сторінки" вдалося дізнатися, що раніше сторінка "належала" футболісту з Уганди Кізіто Гевіну, потім змінилося її кілька власників, перш ніж у середині жовтня вона не дісталася Маску, пише interestingengineering.com.

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Ну і найдивовижніший факт: щоб отримати верифікацію від Facebook, потрібно завантажити документ, який підтверджує особу.

Engadget повідомив, що на сторінці також був 11-й пост, який був фальшивою роздачею біткойнів. Але потім повідомлення було видалено, а сама сторінка тепер недоступна.

Неясно, чи закрив Facebook сторінку, чи її творці скасували її публікацію.