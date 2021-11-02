Метавселенная в опасности! Facebook не справился с мошенниками, скрывающимися за Илоном Маском

Facebook подтвердил подлинность страницы Илона Маска, хотя она принадлежала не знаменитому бизнесмену. Мошенники использовали ее для махинаций с биткоином

Facebook принял фейковую страницу Илона Маска за настоящую / Фото: REUTERS

Социальная сеть выдала фан-странице Маска синюю галочку, которая означает, что страница принадлежит реальному человеку. После того, как об инциденте сообщили в СМИ, страница стала недоступна.

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Аналитики удивляются, как Facebook вообще умудрился одобрить фейковую страницу миллиардера.

На странице было всего 10 постов, датированных только 21 октября этого года. Также на нее были подписаны 153 тысячи фолловеров, хотя в том же Twitter у Маска почти 62 миллиона подписчиков.

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Более того, в разделе "О нас" было четко указано, что это фан-страница, на которую загружались твиты Маска.

Благодаря функции "Прозрачность страницы" удалось узнать, что ранее страница "принадлежала" футболисту из Уганды Кизито Гэвину, затем сменилось ее несколько владельцев, прежде чем в середине октября она не досталась Маску, сообщает interestingengineering.com.

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Ну и самый удивительный факт: чтобы получить верификацию от Facebook, нужно загрузить документ, подтверждающий личность.

Engadget сообщил, что на странице также был 11-й пост, который был фальшивой раздачей биткойнов. Но затем сообщение было удалено, а сама страница теперь недоступна.

Неясно, закрыл ли Facebook страницу или ее создатели отменили ее публикацию.