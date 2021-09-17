Facebook спіймали на стеженні за користувачами через камеру смартфона

Один з користувачів Facebook випадково помітив, що додаток активує фронтальну камеру на смартфоні під час перегляду стрічки. У Мережі відразу ж поповзли теорії змови

Facebook стежить за користувачами / Фото: REUTERS

Якщо в стрічці новин відкрити фотографію і трохи зрушити її вправо, то можна побачити частину зображення з передньої камери.

Воно з'являється миттєво, що наштовхнуло користувача на думку: камера постійно активна під час перегляду стрічки.

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Зазначається, що глюк проявляється тільки на iOS 13.2.2, тому думки експертів щодо вразливості розділилися: одні погодилися щодо ймовірності помилки в програмному коді програми, інші вважали це підтвердженням тотального стеження за користувачами. До речі, раніше стала відома дала виходу iOS 15.

Також в Мережі почали писати про довільну активацію висувних камер під час використання програми Facebook, але підтвердження цьому не знайшлося.

Втім, представники Facebook вже оголосили про ненавмисну природу цієї події і пообіцяли випустити оновлення з виправленням помилки, пише ferra.ru.