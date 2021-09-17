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Facebook спіймали на стеженні за користувачами через камеру смартфона

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
17 вересня, 09:58
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Один з користувачів Facebook випадково помітив, що додаток активує фронтальну камеру на смартфоні під час перегляду стрічки. У Мережі відразу ж поповзли теорії змови
Facebook стежить за користувачами
Facebook стежить за користувачами / Фото: REUTERS

Якщо в стрічці новин відкрити фотографію і трохи зрушити її вправо, то можна побачити частину зображення з передньої камери.

Воно з'являється миттєво, що наштовхнуло користувача на думку: камера постійно активна під час перегляду стрічки.

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Зазначається, що глюк проявляється тільки на iOS 13.2.2, тому думки експертів щодо вразливості розділилися: одні погодилися щодо ймовірності помилки в програмному коді програми, інші вважали це підтвердженням тотального стеження за користувачами. До речі, раніше стала відома дала виходу iOS 15.

Також в Мережі почали писати про довільну активацію висувних камер під час використання програми Facebook, але підтвердження цьому не знайшлося.

Втім, представники Facebook вже оголосили про ненавмисну природу цієї події і пообіцяли випустити оновлення з виправленням помилки, пише ferra.ru.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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