Facebook поймали на слежке за пользователями через камеру смартфона

Один из пользователей Facebook случайно заметил, что приложение активирует фронтальную камеру на смартфоне во время просмотра ленты. В Сети сразу же поползли теории заговора

Facebook следит за пользователями / Фото: REUTERS

Если в ленте новостей открыть фотографию и немного сдвинуть ее вправо, то можно увидеть часть изображения с передней камеры.

Оно появляется мгновенно, что натолкнуло пользователя на мысль: камера постоянно активна во время просмотра ленты.

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Отмечается, что глюк проявляется только на iOS 13.2.2, поэтому мнения экспертов насчет уязвимости разделились: одни согласились насчет вероятности ошибки в программном коде приложения, другие сочли это подтверждением тотальной слежки за пользователями. Кстати, ранее стала известна дала выхода iOS 15.

Также в Сети начали писать о произвольной активации выдвижных камер во время использования приложения Facebook, но подтверждения этому не нашлось.

Впрочем, представители Facebook уже объявили о непреднамеренной природе этого события и пообещали выпустить обновление с исправлением ошибки, пишет ferra.ru.