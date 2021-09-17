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Facebook поймали на слежке за пользователями через камеру смартфона

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
17 сентября, 09:58
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Один из пользователей Facebook случайно заметил, что приложение активирует фронтальную камеру на смартфоне во время просмотра ленты. В Сети сразу же поползли теории заговора
Facebook следит за пользователями
Facebook следит за пользователями / Фото: REUTERS

Если в ленте новостей открыть фотографию и немного сдвинуть ее вправо, то можно увидеть часть изображения с передней камеры.

Оно появляется мгновенно, что натолкнуло пользователя на мысль: камера постоянно активна во время просмотра ленты.

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Отмечается, что глюк проявляется только на iOS 13.2.2, поэтому мнения экспертов насчет уязвимости разделились: одни согласились насчет вероятности ошибки в программном коде приложения, другие сочли это подтверждением тотальной слежки за пользователями. Кстати, ранее стала известна дала выхода iOS 15.

Также в Сети начали писать о произвольной активации выдвижных камер во время использования приложения Facebook, но подтверждения этому не нашлось.

Впрочем, представители Facebook уже объявили о непреднамеренной природе этого события и пообещали выпустить обновление с исправлением ошибки, пишет ferra.ru.

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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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