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СЬОГОДНІ Техно

Синьо-жовтий – не лише Україна: як Росія виправдала фейл із комбінезонами астронавтів

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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20 березня, 20:31
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Напередодні російські космонавти, які прибули на МКС, здивували своїм зовнішнім виглядом – вони були вдягнені у жовто-сині комбінезони. У Мережі одразу ж подумали, що це був акт підтримки України
Російські космонавти прилетіли на МКС в жовто-синіх комбінезонах
Російські космонавти прилетіли на МКС в жовто-синіх комбінезонах / Фото: Колаж: Сьогодні

Дозволити таке думати в Росії не могли, тому почали відразу вигадувати безглузді відмовки. Того ж дня самі космонавти пояснили, що жодної політики у цьому немає, просто "на складі було багато жовтого матеріалу".

Проте резонанс розійшовся у світових ЗМІ, тому довелося вигадати щось серйозніше і водночас зачепити Україну.

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Російські космонавти в синьо-жовтих комбінезонах
Російські космонавти в синьо-жовтих комбінезонах / Фото: скріншот

"Немає потреби шукати якісь приховані знаки чи символи в нашій формі. Колір – це просто колір. Він ніяк не пов'язаний з Україною.

А якщо ні, то нам довелося б визнати їхні права на жовте сонце на блакитному небі. У ці дні, хоч ми і в космосі, ми разом з нашим президентом та нашим народом", – заявив космонавт Олег Артем'єв в інтерв'ю The Guardian.

Він додав, що всі троє астронавтів з його команди закінчили МДТУ ім. Баумана, тому вибрали кольори свого університету.

А ось глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, відомий своїм довгим язиком, видав черговий твіт, від якого стало соромно навіть американцям.

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"Іноді жовтий колір означає просто жовтий колір. Якщо бандерівські виродки думають, що ми через них поміняємо наші колірні смаки, перефарбуємо стартовий комплекс Східного на сіро-буро-малиновий, герб МДТУ Баумана на помаранчевий..." – написав Рогозін.

Адміністратор NASA Білл Нельсон був шокований заявою росіянина, але спробував пом'якшити коментар.

"Це лише Дмитро Рогозін. Він час від часу лається", – сказав Нельсон Associated Press.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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