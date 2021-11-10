iPhone за півтора мільйона гривень прикрасили зубом тиранозавра та 1024 діамантами

Моделі iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max випустили в унікальному дизайні з діамантами, рубінами та справжнім фрагментом зуба тиранозавра.

Caviar випустив лінійку ексклюзивного дизайну для iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max / Фото: Caviar

Бренд ексклюзивних смартфонів та аксесуарів Caviar, відомий екстравагантними версіями смартфонів, представив нову лінійку iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max під назвою Tеra. Остання обігрує розмір вбудованої пам'яті телефону в один терабайт.

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У колекції представлені Три моделі – Tirannophone, Monsterphone та Teradiamond. Найцікавіша модель – Tyrannophone з великим зображенням тиранозавра на задній кришці телефону.

Головною фішкою моделі стала частка справжнього зуба доісторичного хижака віком 80 мільйонів років, також вбудована в кришку пристрою. Вартість моделі – $8610 за iPhone 13 Pro та $9150 за iPhone 13 Pro Max.

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Модель Monsterphone – найдешевшу з лінійки – забезпечили титановим корпусом зі спеціальним чорним PVD-покриттям та вставками з червоного ударостійкого композитного матеріалу. Корпус прикрашений "кривавим" слідом кігтів невідомого монстра. Модель коштуватиме $7760 за iPhone 13 Pro і $8300 за iPhone 13 Pro Max.

Найдорожчою моделлю у лінійці стала Teradiamond. У корпус пристрою додали 1028 діамантів та 128 рубінів діаметром 1,3 мм на iPhone 13 Pro та 1,5 мм на iPhone 13 Pro Max. Вартість новинок – $49 240 та $59 700 відповідно. Колекція "дорогоцінної" моделі обмежена – у продаж надійде лише 18 таких смартфонів.

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Бренд Caviar і раніше випускав цікаві лінійки оформлення iPhone – наприклад, серії Парад планет, Тотем, Пара королів, а також розробляв спеціальний концептуальний дизайн для гнучкого iPhone Z та дизайн з вбудованим у кришку смартфона пісочним годинником.

$59 700 – це приблизно 1,5 мільйона гривень, стільки коштуватиме найдорожчий варіант нової лінійки.