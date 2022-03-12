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Дали время сохранить фото: когда в России полностью заблокируют Instagram

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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12 марта, 10:56
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Накануне Роскомнадзор ввел частичную блокировку популярной соцсети Instagram в России. Частичную, чтобы позволить пользователям сохранить свои данные
Россиянам дали время чтобы попрощаться с Instagram
Россиянам дали время чтобы попрощаться с Instagram / Фото: Коллаж: Сегодня

Instagram попал под санкции в России после вчерашнего решения Meta разрешить писать в комментариях призывы к насилию в отношении Путина и Лукашенко.

Однако изначально было принято решение о частичном ограничении работы соцсети. Полностью Instagram заблокируют в полночь 14 марта.

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Роскомнадзор "заботливо" дал российским пользователям время, чтобы сохранить свои фото и данные.

Отметим, что компания Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram, дала заднюю, заявив, что не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян, поэтому желать смерти Путину и Лукашенко можно будет только на территории Украины.

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