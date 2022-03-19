Цинизм зашкаливает: Россия намекнула на убийство бывшего президента Польши

Россия настолько обозлилась на весь цивилизованный мир, что уже ничего не боится. Они в открытую хвастаются своими военными преступлениями

Рогозин пригласил брата Леха Качиньского в Смоленск / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин практически в открытую заявил, что Россия в 2010 году сбила самолет, на котором летел президент Польши Лех Качиньский.

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Рогозин написал в Twitter сообщение, адресованное вице премьеру Польши Ярославу Качиньскому, брату погибшего Леха Качиньского: "Приезжай в Смоленск, поговорим".

Позже он удалил твит, но в Сети остались скриншоты с его циничным посланием.

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Авиакатастрофа под Смоленском

10 апреля 2010 года президент Польши Лех Качиньский вместе со своей супругой и делегацией отправился для посещения Катынского мемориала под Смоленском в день 70-летия Катынского расстрела.

При посадке в условиях тумана самолет столкнулся с деревьями и упал. Все 96 человек на борту погибли.

Изначальное расследование Международным авиационным комитетом СНГ определило, что трагедия случилась из-за неправильных действий экипажа, который принял решение о посадке, несмотря на плохую видимость. Поляки также настаивали, что ошибку допустили российские диспетчеры.

После 2015 года Польша возобновила расследование, а в 2018 году министр обороны Польши Антоний Мацеревич, курирующий следствие, заявил, что причиной катастрофы были два взрыва на борту президентского самолета