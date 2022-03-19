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Цинизм зашкаливает: Россия намекнула на убийство бывшего президента Польши

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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19 марта, 17:30
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Россия настолько обозлилась на весь цивилизованный мир, что уже ничего не боится. Они в открытую хвастаются своими военными преступлениями
Рогозин пригласил брата Леха Качиньского в Смоленск
Рогозин пригласил брата Леха Качиньского в Смоленск / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин практически в открытую заявил, что Россия в 2010 году сбила самолет, на котором летел президент Польши Лех Качиньский.

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Рогозин написал в Twitter сообщение, адресованное вице премьеру Польши Ярославу Качиньскому, брату погибшего Леха Качиньского: "Приезжай в Смоленск, поговорим".

Позже он удалил твит, но в Сети остались скриншоты с его циничным посланием.

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Авиакатастрофа под Смоленском

  • 10 апреля 2010 года президент Польши Лех Качиньский вместе со своей супругой и делегацией отправился для посещения Катынского мемориала под Смоленском в день 70-летия Катынского расстрела.
  • При посадке в условиях тумана самолет столкнулся с деревьями и упал. Все 96 человек на борту погибли.

  • Изначальное расследование Международным авиационным комитетом СНГ определило, что трагедия случилась из-за неправильных действий экипажа, который принял решение о посадке, несмотря на плохую видимость. Поляки также настаивали, что ошибку допустили российские диспетчеры.
  • После 2015 года Польша возобновила расследование, а в 2018 году министр обороны Польши Антоний Мацеревич, курирующий следствие, заявил, что причиной катастрофы были два взрыва на борту президентского самолета

  • Теории заговора вообще утверждают, что российские спецслужбы добивали выживших на месте, но реальных доказательств этого нет.
  • Завершить расследование мешает тот факт, что Россия до сих пор удерживает часть обломков самолета, "черные ящики" с записями, а также другие улики.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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