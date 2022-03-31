Щоб весь світ бачив! Мінкульт просить додати українські смайлики до популярних сервісів

Українські емодзі ще більше згуртують світ навколо незламності українського народу

Українські смайлики просять добавити в популярні платформи / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Міністерство культури та інформаційної політики закликає запровадити у популярних соцмережах Emoji з українською символікою.

Для цього на порталі Change.org було створено петицію, яка на даний момент вже зібрала майже 9 тисяч підписів.

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"Закликаємо підтримати Україну в боротьбі за свій суверенітет та додати Українські Emoji до Apple, Android, Meta, Twitter на підтримку нашої держави та об'єднання всіх країн світу навколо незламності Українського народу!", – йдеться в описі петиції.

Автор петиції зазначає, що смайликами користуються понад 90% онлайн-користувачів, тому поява українських емодзі допоможе ще більше згуртувати міжнародне співтовариство навколо незламності українського народу.

Раніше ми писали, що Google створив фонд допомоги українським стартапам: хто та скільки отримає грошей. Американська компанія підтримує український бізнес для повоєнного економічного відновлення.