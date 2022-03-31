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Чтобы весь мир видел! Минкульт просит добавить украинские смайлики в популярные сервисы

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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31 марта, 16:53
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Украинские эмодзи еще больше сплотят мир вокруг несокрушимости украинского народа
Украинские смайлики просят добавить на популярные платформы
Украинские смайлики просят добавить на популярные платформы / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Министерство культуры и информационной политики призывает внедрить в популярных соцсетях Emoji с украинской символикой.

Для этого на портале Change.org была создана петиция, которая на данный момент уже собрала почти 9 тысяч подписей.

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"Закликаємо підтримати Україну в боротьбі за свій суверенітет та додати Українські Emoji до Apple, Android, Meta, Twitter на підтримку нашої держави та об'єднання всіх країн світу навколо незламності Українського народу!", – говорится в описании петиции.

Автор петиции отмечает, что смайликами пользуются более 90% онлайн-пользователей, так что появление украинских эмодзи поможет еще больше сплотить международное сообщество вокруг несокрушимости украинского народа.

Ранее мы писали, что Google создал фонд помощи украинским стартапам: кто и сколько получит денег. Американская компания поддерживает украинский бизнес для послевоенного экономического восстановления.

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