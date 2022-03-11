Щоб черги у банкомати стали ще більшими: українські хакери атакують банківську систему Росії

Сьогодні хакери зосередили свої сили на атаці на послуги найбільших банків Росії: ВТБ, Ощадбанк, Альфа-банк та інші.
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"Є інформація, що спостерігаються значні черги до банкоматів, але давайте їх збільшимо шляхом запобігання доступу до онлайн-банків", – говорить підпис у тематичній групі.
Тим часом курс рубля у Росії пробив чергове дно. Вчора він обвалився до рекордних 121 рубля за долар, а сьогодні впав ще нижче – 122,7 рубля.
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А на чорному ринку курс сягає 300 рублів за долар, хоча уряд вже заборонив росіянам купувати американську валюту.
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