Чтобы очереди в банкоматы стали еще больше: украинские хакеры атакуют банковскую систему России

Сегодня хакеры сосредоточили свои силы на атаке на сервисы крупнейших банков России: ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк и другие.
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"Есть информация, что наблюдаются значительные очереди к банкоматам, но давайте их увеличим путем предотвращения доступа к онлайн банкам", – гласит подпись в тематической группе.
Тем временем курс рубля в России пробил очередное дно. Вчера он обвалился до рекордных 121 рублей за доллар, а сегодня упал еще ниже – 122,7 рублей.
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А на черном рынке курс доходит до 300 рублей за доллар, хотя правительство уже запретило россиянам покупать американскую валюту.
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