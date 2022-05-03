Щоб не дістався Китаю: США дістали уламки найновішого винищувача з морського дна

Американські військові боялися, що технології супервинищувача можуть потрапити до рук китайців

F-35 зазнав аварії в Південно-Китайському морі / Фото: wikipedia.org

Росія у війні проти України втратила низку своїх секретних технологій, у тому числі найновіший винищувач Су-35, який тепер вивчають західні розвідники.

Але з такою самою загрозою нещодавно зіштовхнулися США. 28 січня цього року під час посадки на авіаносець USS Carl Vinson у Південно-Китайському морі зазнав аварії винищувач-невидимка F-35C Joint Strike Fighter. Літак швидко пішов на дно і зупинився лише на глибині 3,7 км.

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У США побоювалися, що технології винищувача можуть потрапити до китайців, тому організували масштабну пошуково-рятувальну операцію.

Незважаючи на те, що в рамках основного світового законодавства літак вважається власністю США, але він перебував у міжнародних водах, а це означає, що Китай міг спокійно заволодіти ним, якби американці не поквапилися.

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Подібні випадки вже мали місце. У 1974 році ЦРУ здійснило сміливу місію з підйому затонулого радянського підводного човна в Тихому океані: компанія спеціально побудувала спеціальний корабель, нібито для глибоководного видобутку корисних копалин, але насправді для того, щоб витягнути потерпіле судно, пише blastace.com.

Ударний винищувач F-35 – найдорожча система озброєння в історії. Лише армія США планує протягом багатьох років придбати 2456 одиниць F-35 на суму 322 мільярди доларів.