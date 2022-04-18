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Україна збила секретний літак Росії – тепер його вивчає західна розвідка

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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18 квітня, 06:26
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Росія може втратити найважливіші технології та багатомільйонні контракти на продаж винищувачів
Останки літака Су-35 привернули увагу розвідки США та Великобританії.
Останки літака Су-35 привернули увагу розвідки США та Великобританії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Британські та американські вчені аналізують секретний механізм далекого наведення найсучаснішого російського винищувача Су-35С, який був збитий неподалік Ізюма українськими військовими 3 квітня, а ще раніше Україна захопила новітню техніку ППО Росії.

Останки літака були вивчені спочатку у Великій Британії, а потім, після перспективної первісної оцінки, відправлені до США.

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Express.co.uk повідомляє, що система, яка на папері може похвалитися здатністю виявляти літаки-невидимки НАТО на відстані понад 500 км, має багато спільного з F-35 що спрощує її повне вивчення.

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"СУ-35С – це не просто безпілотник, це складна та дуже просунута техніка, на розробку якої пішли десятиліття.

Як тільки її технологія буде вкрадена, це буде нелегко виправити, і ви можете бути впевнені, що залежно від того, що виявлять Великобританія та США, Росія турбуватиметься", – вважає професор відділу військових досліджень Королівського коледжу в Лондоні Алессіо Паталано.

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Перспектива того, що сили НАТО вивчать його складні внутрішні механізми, викликає жах у командувачів військово-повітряних сил у Росії, на озброєнні якої знаходяться 47 таких винищувачів.

А також у Китаї, який, будучи найбільшим оборонним партнером Росії, підписав у 2015 році угоду на 2 мільярди доларів на постачання 24 винищувачів. А ще є можливість, що китайці скопіювали технологію на свої новітні Chengdu J-20.

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Втрата секретної технології боляче вдарить по Росії. Мало того, що це може зробити системи вразливими для контрзаходів НАТО, але також може поставити під загрозу продажі винищувача, а це важливе джерело доходів РФ.

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Вчені також вивчають останки Т-90 – найсучаснішого танка Росії, оснащеного динамічним захистом та унікальною оборонною системою "Штора-1", а також ракетних комплексів "Бук" та "Тор".

Олександр Трикіша
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