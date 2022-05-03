Чтобы не достался Китаю: США достали обломки новейшего истребителя с морского дна

Американские военные боялись, что технологии суперистребителя могут попасть в руки китайцев

F-35 потерпел крушение в Южно-Китайском море / Фото: wikipedia.org

Россия в войне против Украины потеряла ряд своих секретных технологий, в том числе новейший истребитель Су-35, который теперь изучают западные разведчики.

Но с такой же угрозой недавно столкнулись США. 28 января этого года во время посадки на авианосец USS Carl Vinson в Южно-Китайском море потерпел крушение истребитель-невидимка F-35C Joint Strike Fighter. Самолет быстро пошел ко дну и остановился лишь на глубине в 3,7 км.

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В США опасались, что технологии истребителя могут попасть к китайцам, поэтому организовали масштабную поисково-спасательную операцию.

Несмотря на то, что в рамках основного мирового законодательства самолет считается собственностью США, но он находился в международных водах, а это значит, что Китай мог спокойно им завладеть, если бы американцы не поторопились.

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Подобные случаи уже имели место. В 1974 году ЦРУ осуществило смелую миссию по подъему затонувшей советской подводной лодки в Тихом океане: компания специально построила специальный корабль, якобы для глубоководной добычи полезных ископаемых, но на самом деле для того, чтобы вытащить пострадавшее судно, пишет blastace.com.

Ударный истребитель F-35 – самая дорогая система вооружения в истории. Только армия США планирует в течение многих лет приобрести 2456 единиц F-35 на сумму 322 миллиарда долларов.