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Артефакт і його копія – легендарний космічний годинник Navitimer Cosmonaute повернувся до "життя"

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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25 травня, 20:00
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Перший годинник швейцарського виробництва, що "літав" у космос і довго вважався загубленим для історії, був знайдений. Також бренд Breitling представив нову модель
Легендарний космічний годинник Navitimer Cosmonaute повернувся до «життя»
Легендарний космічний годинник Navitimer Cosmonaute повернувся до «життя»

Компанія Breitling у вівторок (24 травня) представила годинник , якими користувався легендарний астронавт Mercury Скотт Карпентер (астронавт помер у віці 88 років 2013 року) під час другого орбітального космічного польоту США. Захід пройшов у Цюріху за участю членів сім'ї Карпентер та Брейтлінг, а також посла бренду Breitlin.

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Також ми писали, що Logitech представив тиху еко-мишу Logitech MX Master 3S, а до неї – парочку клавіатур. Так, колишній астронавт НАСА Скотт Келлі також представив новий годинник Navitimer Cosmonaute, стилізований під оригінал .

Сьогодні я дуже радий, нарешті, оголосити про дві презентації Cosmonaute: перший в історії публічний показ годинника, який Скотт Карпентер носив у космосі, і годинник, випущений обмеженим тиражем до 60-річчя бренду, який віддає шану їхньому історичному попереднику, — заявив головний виконавчий директор Breitling Керн.

Місія Карпентера Mercury-Atlas 7, запущена 24 травня 1962 року під час четвертого польоту людини в космос в Америці та шостої у світі, передувала зусиллям НАСА з вибору годин для астронавтів, які вони могли б використати в космосі.

Breitling Navitimer Cosmonaut "випливли" на публічній виставці 24 травня 2022 року, через 60 років після польоту в космос
Breitling Navitimer Cosmonaut "випливли" на публічній виставці 24 травня 2022 року, через 60 років після польоту в космос

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Карпентер довелося звернутися до Breitling, яка мала репутацію виробника хронографів для авіаторів, і попросити модифікувати версію свого Navitimer для використання улюбленого годинника на навколоземній орбіті.

Карпентер знав, що зчитуватиме час у космосі у 24-годинному форматі, але у Navitimer був лише 12-годинний дисплей. Але Breitling дуже хотіли, щоб їх годинник відправився в космос, і тому розробили механізм Calibre B02 для цього завдання. На світ з'явилася модель Navitimer Cosmonaute, що включає нові 24-годинні позначки.

При цьому годинник зберіг кругову логарифмічну лінійку для виконання математичних розрахунків та три додаткові циферблати хронографа, які були характерні для оригіналу. Годинник добре працював у космосі, але після нецільового приводнення менш ніж водонепроникний годинник занурився в морську воду.

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Нові лімітовані Breitling Navitimer Cosmonaute відтворюють зовнішній вигляд оригіналу з новим платиновим безелем
Нові лімітовані Breitling Navitimer Cosmonaute відтворюють зовнішній вигляд оригіналу з новим платиновим безелем

Карпентер три години чекав, поки їх витягнуть із Атлантичного океану. Сподіваючись на їхній ремонт, Карпентер повернув Cosmonaute компанії Breitling, але, як казали, проржавілий годинник вже неможливо було врятувати. Натомість годинникар надіслав астронавту заміну із серійних моделей, натхнених ним та його космічним польотом.

Що стосується космічного годинника, то його доля була майже невідома. У 2012 році до 50-річчя польоту Карпентера Breitling заявили, що обшукали свої сховища, але не змогли знайти годинник. Тепер, через 10 років, годинникар каже, що досі не відреставрований годинник усі ці роки зберігалися у сімейному архіві Брейтлінг.

Також ми писали, як NASA заявили, що відправляють людей на Марс

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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Перше сонячне затемнення-2022
Як це було

У ніч із 30 квітня на 1 травня пройшло перше у 2020 році сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею

Але через особливу траєкторію Місяць не повністю закрив Сонце, надавши йому форми півмісяця.

Затемнення могли спостерігати тільки в Антарктиді, Південній Америці та в Тихому та Атлантичному океанах.

Наступне сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня. Тоді його можна буде побачити у Європі

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