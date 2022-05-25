Знайомтесь: тиха еко-миша Logitech MX Master 3S, а до неї – парочка клавіатур

Компанія Logitech представила оновлення своєї миші MX Master разом з двома новими механічними клавіатурами: гаджети "тихіші" і ці нововведення – не для геймерів

Тиха еко-миша Logitech MX Master 3S, а до неї – парочка клавіатур розраховані не на геймерів

Компанія впевнена, що нова миша MX Master від Logitech стала ще кращою. Також фірма шукає неігрову аудиторію для механічних клавіатур. Хоча MX Master 3S – не повністю перероблена нова модель, а поступове оновлення.

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Оновлена миша відрізняється більш тихою роботою та модернізованим оптичним датчиком з роздільною здатністю 8000 пікселів на дюйм. Він відстежує більшість поверхонь, включаючи скло, і забезпечує швидший робочий процес з моніторами, що мають високу роздільну здатність.

Оновлена MX Master 3S відстежує більшість поверхонь, включаючи скло, та забезпечує швидший робочий процес

Миша дійсно тихіша у використанні – Logitech заявляє, що клацання тепер на 90% тихіше в порівнянні з її попередницею – при збереженні того ж точного відчуття з плавним і швидким прокручуванням. Якщо у вас є великий комп'ютерний дисплей, щоб покращити свою роботу з дому, то така миша якраз підійде.

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Поряд із MX Master 3S компанія також анонсувала дві нові механічні клавіатури – повнорозмірну MX Mechanical і "мінімалістську" MX Mechanical Mini. MX Mechanical і MX Mechanical Mini оснащені низькопрофільними механічними перемикачами, які приблизно вдвічі менші за традиційні механічні клавіші.

MX Mechanical та MX Mechanical Mini оснащені низькопрофільними механічними перемикачами

Нарешті, як і багато інших компаній, які прагнуть створювати більш екологічно чисті продукти, частина пластикових деталей клавіатур MX Mechanical та MX Mechanical Mini, а також миші MX Master 3S виготовлені із переробленого пластику.

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