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Apple Watch вызвали скорую мотоциклисту, потерявшему сознание после ДТП

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
30 сентября, 17:03
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Часы Apple Watch Series 4 возможно, спасли жизнь мотоциклисту из Сингапура, который потерял сознание в результате столкновения с фургоном. Часы сами вызвали скорую и сообщили об инциденте его девушке
Мотоциклисту повезло, что у него на руке были умные часы
Мотоциклисту повезло, что у него на руке были умные часы

Мотоциклист из Сингапура Мухаммада Фитри попал в аварию 25 сентября и потерял сознание. Неизвестно, чем бы закончилась история, если бы у него на руке не было часов от Apple.

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Умные часы не только сообщили об инциденте службе спасения, но отправили сообщение его девушке SMS с точными данными о местоположении пострадавшего.

Часы Apple Watch Series 4 и более новые модели оснащены функцией обнаружения падения, которая может уведомить контактное лицо и местные службы экстренной помощи, если вы потеряли сознание в результате падения.

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Часы дают вам короткий период времени, чтобы отреагировать на предупреждение. И если вы потеряли сознание или не в состоянии отклонить запрос тревоги, часы вызовут спасателей, пишет gagadget.com.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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