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Apple Watch за 200 доларів: представлено новий смарт-годинник

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
14 вересня, 20:41
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Apple показала, як виглядають нові Apple Watch Series 7. Презентація пройшла в рамках демонстрації нових продуктів 14 вересня, де раніше вже показали iPad і iPad Mini
Apple Watch сьомої серії
Apple Watch сьомої серії

Під час презентації продуктів Apple купертіновці порадували своїх фанатів новим iPad і iPad Mini, а потім була представлена нова модель Apple Watch сьомої серії.

Годинники отримали нові функції для велосипедистів і можуть розпізнати, якщо ви впали.

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Екран новинки став на 20 відсотків більшим за рахунок зменшення рамки. Загальні розміри не змінилися. Зате кути стали м'якшими. Тепер на екрані Apple Watch зможе поміститися на 50 відсотків більше тексту.

Годинники отримали стандарт водонепроникності – IPX6. Тепер в годинниках від Apple можна плавати і занурюватися на глибину до 50 метрів!

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Оновлену модель до 80% можна зарядити за 45 хвилин, а в цілому зарядка проходить на 33% швидше, ніж у попередніх Apple Watch.

Новинка отримала п'ять нових кольорів і нові ремінці: Nike і Hermes. При цьому старі ремінці будуть підходити до нової моделі!

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І найголовніше наостанок: стартова ціна за Apple Watch 7-ї серії становитиме 199 доларів.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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