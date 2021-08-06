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Apple скануватиме всі фото в iPhone без відома користувачів. Це пояснили захистом дітей

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
6 серпня, 18:54
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Американська компанія Apple планує ввести в дію нову технологію, яка буде сканувати пристрої користувачів
Apple буде сканувати всі фото користувачів
Apple буде сканувати всі фото користувачів / Фото: Getty Images, Pexels

Учора компанія Apple, яку нещодавно обігнав китайський виробник смартфонів Xiaomi, підтвердила, що на iPhone і iPad скануватимуться фото і зашифровані повідомлення на предмет зображень сексуального насильства над дітьми. Про це повідомляє AP. На цей момент дана технологія стосується лише айфонів американських користувачів.

Для цього буде використаний інструмент neuralMatch, який буде автоматично сканувати зображення на пристроях компанії перед їхнім завантаженням в iCloud. У зашифрованому вигляді знімки звірятимуться з базою вже відомих фото, зібраних Національним центром зниклих та експлуатованих дітей (NCMEC).

В організації зібрано понад 200 тисяч зображень жорстокого поводження з дітьми. У разі, якщо neuralMatch виявить збіг, вже тоді фотографію перегляне людина. Якщо дитяча порнографія підтвердиться, обліковий запис відключать і повідомлять про це NCMEC, а також правоохоронні органи.

Також Apple планує сканувати зашифровані повідомлення користувачів на iPhone. У додатку Messages за допомогою вбудованих в пристрій програм відстежуватиме відверту сексуальну тематику повідомлень, щоб убезпечити дітей. Якщо на телефон дитини прийде повідомлення з подібним змістом, то фотографія буде розмита.

Чи порушує Apple конфіденційність і чим це загрожує?

Український підприємець і співзасновник маркетплейсу Rozetka Владислав Чечьоткін у Facebook написав, що "насправді це катастрофа для приватності".

У світі по суті не залишилося цифрових речей, які належать і служать тільки вам. Це означає що телефон (комп'ютер і планшет теж), який за останні роки став найголовнішим пристроєм, справжнім компаньйоном в житті людини – тепер офіційно буде служити для стеження за вами в найдрібніших деталях. Фактично західний світ, який постійно висловлює заклопотаність соціальними рейтингами в Китаї, офіційно приймає ще більш жорсткі заходи по відношенню до свого населення, – вважає Владислав Чечоткін.

Попри те, що технологія покликана відзначати лише фото, які схожі з тими, що вже є в фотобанку дитячої порнографії, криптограф Метью Грін висловив своє занепокоєння. Він вважає, що таку систему можна використовувати для фальсифікації невинних людей. Їм можуть відправляти, нібито, нешкідливі зображення, які призначені для пошуку збігів з дитячою порнографією.

Технологія з'явиться вже в наступних оновленнях iOS і iPadOS.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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