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Instagram тестує обмежувач образливих коментарів – функцію Limits

Олександр Безуглий Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"
9 липня, 18:33
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Це доповнення з'явилося після скарг користувачів на образи і переслідування
Нова функція "Limits" вже з'явилася в додатку Instagram
Нова функція "Limits" вже з'явилася в додатку Instagram / Фото: BBC

Instagram продовжує боротьбу з абьюз і харасментом в коментарях. Тепер розробники тестують функцію, яка дозволить на час відключити образливі висловлювання інших людей. А з іншого боку планети – WeChat блокує ЛГБТ-акаунти.

Так само ця опція дозволить відключити звук і блокувати коментарі приватних акаунтів. Перші скріншоти вже опублікував в своєму Twitter консультант по соцмережах Метт Наварра :

Це рішення було прийнято після численних скарг користувачів на високий рівень агресії і нетерпимість до чужої думки. Керівництво досить швидко відреагувало на прохання і заявило про швидке впровадження нового доповнення "Limits." Ця розробка належить компанії Facebook, яка зараз володіє платформою Instagram, так що інтеграція не займе багато часу.

Спершу опція була доступна тільки для внутрішнього тестування, але в релізнiй версії при виборі цієї системи обмежень вам відразу нададуть список потенційно агресивних груп, яким можна обмежити коментарі в вашому профілі.

Першим, хто помітив нову функцію, був користувач Ахмед Ганем, який знайшов її в параметрах Налаштування – Конфіденційність – Обмеження. Так само він розповів, що можна задавати певний час обмеження – день тижня або тиждень місяця.

Принцип роботи аналогічний функції, випущеної в 2019 році. Але вона була створена, щоб запобігти переслідування з боку окремих користувачів, в той час як нинішня – виключає цілі групи.

Раніше ми розповіли, що WhatsApp оновлює інтерфейс.

Так само нагадаємо, що 36 штатів подали в суд на Google.

Олександр Безуглий
Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"

Технології, ігри, IT - знаю про них досить багато і в кожній сфері встиг взяти участь безпосередньо. Розумію чому "Warcraft вже не той", чим новий iOS кращий за попередній і чому майбутнє - за штучним інтелектом. Працюю в Segodnya.ua з червня 2021 року.

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