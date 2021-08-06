Apple будет сканировать все фото в iPhone без ведома пользователей. Это объяснили защитой детей

Американская компания Apple планирует ввести в действие новую технологию, которая будет сканировать устройства пользователей

Apple будет сканировать все фото пользователей / Фото: Getty Images, Pexels

Вчера компания Apple, которую недавно обогнал китайский производитель смартфонов Xiaomi, подтвердила, что на iPhone будут сканироваться фото и зашифрованные сообщения на предмет изображений сексуального насилия над детьми. Об этом сообщает AP. На данный момент эта технология касается лишь айфонов американских пользователей.

Для этого будет использован инструмент neuralMatch, который будет автоматически сканировать изображения на устройствах компании перед их загрузкой в iCloud. В зашифрованном виде снимки будут сверяться с базой уже известных фото, собранных Национальным центром пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC).

У организации собрано более 200 тысяч изображений жестокого обращения с детьми. В случае, если neuralMatch обнаружит совпадение, уже тогда фотографию просмотрит человек. Если детская порнография подтвердится, учетную запись отключат и уведомят об этом NCMEC, а также правоохранительные органы.

Также Apple планирует сканировать зашифрованные сообщения пользователей на iPhone и iPad. В приложении Messages с помощью встроенных в устройство программ будет отслеживать откровенное сексуальное содержание сообщений, чтобы обезопасить детей. Если на телефон ребенка придет сообщение с подобным содержанием, то фотография будет размыта.

Нарушает ли Apple конфиденциальность и чем чревато?

Украинский предприниматель и сооснователь маркетплейса Rozetka Владислав Чечеткин в Facebook написал, что "на самом деле это катастрофа для приватности".

В мире по сути не осталось цифровых вещей, которые принадлежат и служат только вам. Это значит что телефон (компьютер и планшет тоже), который за последние годы стал самым главным устройством, настоящим компаньоном в жизни человека — теперь официально будет служить для слежки за вами в мельчайших деталях. Фактически западный мир, который постоянно высказывает озабоченность социальными рейтингами в Китае, официально принимает еще более жесткие меры по отношению к своему населению, – считает Владислав Чечеткин.

Несмотря на то, что технология призвана отмечать лишь фото, которые схожи с теми, что уже есть в фотобанке детской порнографии, криптограф Мэтью Грин выразил свое беспокойство. Он считает, что такую систему можно использовать для фальсификации невинных людей. Им могут отправлять,якобы , безобидные изображения, которые предназначены для поиска совпадений с детской порнографией.

Технология появится уже в следующих обновлениях iOS и iPadOS.

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