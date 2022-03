Anonymous злили 28 ГБ інформації Центробанку Росії

Хакери Anonymous опублікували 28 ГБ інформації після зламу Центробанку Росії. Документи розіслали в різні точки інтернету.

Про це повідомили на сторінці Anonymous TV у Twitter.

Водночас російська служба ВВС повідомляє, що Центробанк факт зламу заперечує.

Серед опублікованої інформації є сотні аудиторських висновків і дані про власників банків. Хакери стверджують, що отримали доступ і до "таємних угод" ЦБ.

JUST IN: The Central Bank of Russian Federation leak (28 GB) has been published by #Anonymous hackers (@Thblckrbbtworld).#Ukraine#OpRussia

