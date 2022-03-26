Anonymous злили 28 ГБ інформації Центробанку Росії

Дані розіслали по мережі Інтернет

Хакери поділилися посиланнями на документи/Фото: колаж: "Сьогодні"

Хакери Anonymous опублікували 28 ГБ інформації після зламу Центробанку Росії. Документи розіслали в різні точки інтернету.

Про це повідомили на сторінці Anonymous TV у Twitter.

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"Ми розіслали ці документи в різні точки інтернету. Якщо документи піддадуть цензурі, ми будемо ділитися ними за іншими посиланнями", — зазначили хакери.

Водночас російська служба ВВС повідомляє, що Центробанк факт зламу заперечує.

Серед опублікованої інформації є сотні аудиторських висновків і дані про власників банків. Хакери стверджують, що отримали доступ і до "таємних угод" ЦБ.

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Anonymous зламали сайт Росатома і передали привіт Путіну

Хакерська група Anonymous зламала сайт російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом" і злила гігабайти даних.

Тимчасово офіційний сайт корпорації не працював. Під гарячу руку хакерів також потрапили російський оператор АЕС "Росенергоатом" та Всеросійський науково-дослідний інститут експлуатації атомних електростанцій (ВНДІАЕС).

На кожному з цих сайтів була додана нова html-сторінка з посланням президенту РФ Володимиру Путіну – #FCKPTN.

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"І перш ніж ви запитаєте: ні, це не атомна станція була зламана, ми ніколи не будемо наражати на небезпеку чиїсь життя. Сайт був зламаний", – пояснили Anonymous в Twitter.

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