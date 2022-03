Anonymous сломали базу российского пропагандистского телеканала

Хакеры из anonymous сломали ВГТРК (Всероссийская государственная телерадиокомпания). "Россия-1" – главный телеканал этой компании, на котором работают пропагандисты Скабеева, Соловьев и Попов.

Об этом хакеры сообщили на своей странице в Twitter.

Базу российской телерадиокомпании сломала хакерская группа NB65, аффилированная с Anonymous. В ближайшее время хакеры пообещали опубликовать 870 ГБ данных ВГТРК.

JUST IN: Hacking group 'NB65' (@xxNB65), affiliated with #Anonymous has hacked and breached the VGTRK (All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company). Total data being prepared for release is 870GB. #DDoSecrets will release it in the near future. #OpRussia#FCKPTNpic.twitter.com/W2sTvoVQG9