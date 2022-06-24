Наврал в комментарии – попал в бан: Facebook будет удалять фейковые отзывы на бизнес-аккаунтах

Отзывы мошенников, которые специально пишут кляузы в надежде получить возмещение или бесплатный товар/услугу, удалят, а их аккаунты – блокируют. Это новая политика Facebook

Facebook будет удалять фейковые жалобы на бизнес-страницах, а за повтор - банить пользователей / Фото: freepik.com

Facebook обновили свою политику обратной связи с сообществом, а именно: компания ввела новые правила по борьбе с мошенническими жалобами на бизнес-страницах.

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Также ранее мы писали, есть ли смысл покупать электрокар в Украине. Новая политика популярной соцсети относится к любым оставленным плохим отзывам, за которые компании платят пользователям. То есть за фейковые жалобы на бизнес-страницах, которые оставляют, чтобы получить возмещение, бесплатные товары или услуги.

Также новые правила будут распространяться на положительные отзывы без конкретики (обычно бизнесы платят за них), отзывы, никак не связанные с деятельностью данной бизнес-страницы и спам.

Если клиент (пользователь) нарушает какое-либо из этих правил, комапния Facebook удалит комментарий и запретит доступ к тегам продуктов и спискам, а также приостановит или заблокирует "доступ к любым или всем продуктам или функциям Meta", – говорится в новых правилах.

Аккаунты нарушителей-рецидивистов, то есть тех, кто повторно нарушит правила, могут быть заблокированы или приостановлены.

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