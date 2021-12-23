Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Техно

"Заблудшие души": найдены больше 100 планет-призраков Млечного пути

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
23 декабря, 10:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Астрономы обнаружили в нашей части Млечного пути до 170 объектов, которые могут оказаться планетами-отшельниками, дрейфующими в космосе без родительской звезды
В Млечном пути нашли корабли-призраки
В Млечном пути нашли корабли-призраки / Фото: Wikipedia

Астрономы уточняют, что из 170 потенциальных блуждающих объектов настоящими планетами могут оказаться скорее 70, но это все равно важное открытие.

Читайте также: Каждый может попасть на ракету: NASA показало Землю с высоты 158 километров

Реклама

Дрейфуя вдали от звезд, эти планеты плавают в темноте, как корабли-призраки в ночи, пишет Science Alert.

Если будет подтверждено, что значительная их часть является планетами, это может означать, что Млечный Путь кишит звездными изгнанниками.

Реклама

Несколько миллиардов этих свободно плавающих планет-гигантов могут свободно перемещаться по галактике без звезды-хозяина.

Читайте также: Астрономы показали "снежинки" и "Рождественскую ель" в космосе

Сейчас ученые надеются оценить потенциальную массу каждого объекта, связав его с той звездной частью космоса, в которой он мог образоваться.

Реклама

Астрономы хотят собрать больше информации с помощью Экстремально Большого Телескопа (ESO).

Читайте также: Аудиотур в космосе: астрономы озвучили звезды, планеты и луны

Напомним, ранее сообщалось, что запуск телескопа Уэбба в космос снова перенесли на сутки из-за плохой погоды.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Красная планета
Дневник марсохода
Интересно
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Последние новости
Больше новостей
БУДУЩЕЕ РЯДОМ
Как новые технологии меняют тепловую энергетику
Поехали!
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

48151.14

Binance Coin (BNB)

525.98

Dogecoin (DOGE)

0.18

Litecoin (LTC)

154.41

Theta (THETA)

4.47

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять