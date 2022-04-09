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В Украине используют другой тип беспилотника Байрактар: на что он способен

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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9 апреля, 19:54
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Турецкая компания поставляет в Украину разные модели своих беспилотников
Младшая модель БПЛА Байрактар незаменима для пехоты
Младшая модель БПЛА Байрактар незаменима для пехоты / Фото: Wikipedia, Коллаж: Сегодня

О подвигах беспилотника Bayraktar TB2 в войне против России наслышаны во всем мире, а теперь появились доказательства того, что наша страна использует в борьбе с оккупантами другой тип турецкого БПЛА.

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Журналисты сайта oryxspioenkop.com изучили кадры работы беспилотника в Украине и пришли к выводу, что это модель Bayraktar Mini.

Как работает Bayraktar Mini

Младшая модель БПЛА не является ударным, а несет исключительно разведывательную функцию. Тем не менее, специалисты считают, что эта модель является ценной для повышения боевой эффективности обычных пехотных подразделения.

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Практический пример применения Bayraktar Mini показан на этом видео. Украинские военные выследили оккупанта, который привел их к расположению техники, а дальше свое слово сказала артиллерия или даже старший брат Bayraktar TB2.

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Bayraktar Mini в длину всего 1,2 метра и весит 3,5 кг. Его запуск производится с рук как обычный бумажный самолетик.

Новейшая модель может действовать в радиусе до 30 км и находится в полете до 120 минут. Потолок высоты составляет 1200 метров.

Bayraktar Mini имеют аналогичную конструкцию с американскими БПЛА RQ-20 Puma, которые США обещали предоставить Украине.

Кстати, ранее мы писали, что турецкая компания представила новый Байрактар с украинским двигателем. Он будет мощнее, чем текущий флагман компании.

Александр Трикиша
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