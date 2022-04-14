Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

В России признали, что техника Apple из-за санкций станет бесполезной

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 апреля, 11:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Россияне наконец-то начинают ощущать санкции на собственной шкуре
Продукция Apple станет в России бесполезной
Продукция Apple станет в России бесполезной / Фото: REUTERS

Техника Apple вскоре станет бесполезной в России. Американская компания ввела санкции против РФ с первых дней войны в Украине и постепенно отключает свои сервисы.

Читайте также: Россияне через суд требуют вернуть деньги за технику Apple

Реклама

В первую очередь, Apple закрыл все официальные магазины, из-за чего цены на оставшуюся технику взлетела до небес.

Затем "яблочные" закрыли доступ в App Store. На данный момент нет возможности купить приложения, а оставшаяся лазейка через Apple ID вскоре тоже будет закрыта.

Но самый большой удар последовал после блокировки сервиса бесконтактных платежей Apple Pay. Какое-то время россияне использовали лазейки для добавления российских карт "Мир", но даже сами разочаровались в этих методах.

Реклама

Известный российский блогер Эльдар Муртазин предположил, что Apple вскоре полностью умрет для россиян.

"Нас хотят де-факто отключить от возможности платить с телефона, с умных устройств (на iOS). При этом на Android это сделать невозможно, Android остается вполне себе рабочим, там появляются приложения, развитие будет идти. iPhone для нашей страны умирает, – поделился мнением аналитик.

К слову, Google запретил устанавливать ОС Andoid на смартфоны российского производства, а также может запретить ввоз в страну смартфонов с со своей ОС.

Добавим, что из магазинов Apple и Google пропало приложение крупнейшего российского банка "Сбербанк". На различных платформах в РФ уже предлагают установку приложения за деньги.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Наука и техника

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Больше новостей
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александр Трикиша В России признали, что техника Apple из-за санкций станет бесполезной Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Годятся только на металлолом: российские танки признали худшими в мире Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Они ушли из России
Крупнейшие технологические компании
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Кто еще
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Цифровое успокоительное
Уничтожай врага!
Управлять "Байрактаром"
Оставайся живым
Как держать связь без Сети и интернета
Узнать
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

41306.26

Binance Coin (BNB)

422.41

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

110.87

Theta (THETA)

3.2

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять