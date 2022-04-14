У Росії визнали, що техніка Apple через санкції стане марною

Росіяни нарешті починають відчувати санкції на власній шкурі

Продукція Apple стане в Росії марною / Фото: REUTERS

Техніка Apple незабаром стане марною в Росії. Американська компанія ввела санкції проти РФ з перших днів війни в Україні та поступово відключає свої сервіси.

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В першу чергу, Apple закрив всі офіційні магазини, через що ціни на техніку, що залишилася, злетіла до небес.

Потім "яблучні" закрили доступ до App Store. На даний момент немає можливості купити програми, а лазівка через Apple ID незабаром теж буде закрита.

Але найбільший удар був після блокування сервісу безконтактних платежів Apple Pay. Якийсь час росіяни використовували лазівки для додавання російських карток "Мир", але навіть самі розчарувалися в цих методах.

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Відомий російський блогер Ельдар Муртазін припустив, що Apple незабаром повністю помре для росіян.

"Нас хочуть де-факто відключити від можливості платити з телефону, з розумних пристроїв (на iOS). При цьому на Android це зробити неможливо, Android залишається цілком робочим, там з'являються програми, розвиток буде йти. iPhone для нашої країни вмирає, – поділився думкою аналітик.

До речі, Google заборонив встановлювати ОС Andoid на смартфони російського виробництва, а також може заборонити ввезення в країну смартфонів зі своєю ОС.

Додамо, що з магазинів Apple і Google зник додаток найбільшого російського банку "Сбербанк". На різних платформах у РФ вже пропонують установку програми за гроші.