Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

У Росії визнали, що техніка Apple через санкції стане марною

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 квітня, 11:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Росіяни нарешті починають відчувати санкції на власній шкурі
Продукція Apple стане в Росії марною
Продукція Apple стане в Росії марною / Фото: REUTERS

Техніка Apple незабаром стане марною в Росії. Американська компанія ввела санкції проти РФ з перших днів війни в Україні та поступово відключає свої сервіси.

Читайте також: Росіяни через суд вимагають повернути гроші за техніку Apple

Реклама

В першу чергу, Apple закрив всі офіційні магазини, через що ціни на техніку, що залишилася, злетіла до небес.

Потім "яблучні" закрили доступ до App Store. На даний момент немає можливості купити програми, а лазівка через Apple ID незабаром теж буде закрита.

Але найбільший удар був після блокування сервісу безконтактних платежів Apple Pay. Якийсь час росіяни використовували лазівки для додавання російських карток "Мир", але навіть самі розчарувалися в цих методах.

Реклама

Відомий російський блогер Ельдар Муртазін припустив, що Apple незабаром повністю помре для росіян.

"Нас хочуть де-факто відключити від можливості платити з телефону, з розумних пристроїв (на iOS). При цьому на Android це зробити неможливо, Android залишається цілком робочим, там з'являються програми, розвиток буде йти. iPhone для нашої країни вмирає, – поділився думкою аналітик.

До речі, Google заборонив встановлювати ОС Andoid на смартфони російського виробництва, а також може заборонити ввезення в країну смартфонів зі своєю ОС.

Додамо, що з магазинів Apple і Google зник додаток найбільшого російського банку "Сбербанк". На різних платформах у РФ вже пропонують установку програми за гроші.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Наука і техніка

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Більше новин
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександр Трикіша У Росії визнали, що техніка Apple через санкції стане марною Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Годяться тільки на металобрухт: російські танки визнали найгіршими у світі Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Хто ще
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Цифрове заспокійливе
Знищуй ворога!
Управляти "Байрактаров"
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

41306.26

Binance Coin (BNB)

422.41

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

110.87

Theta (THETA)

3.2

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти