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Цена путинского вторжения: техника Apple подорожала в России на 142 процента

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17 марта, 12:14
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Больше всего последствия путинского вторжения в Украину почувствуют на себе простые россияне. Уже сейчас война в Украине ударила по их кошелькам, а дальше будет только хуже
В России еще можно купить технику Apple, но по заоблачным ценам
В России еще можно купить технику Apple, но по заоблачным ценам / Фото: REUTERS

С начала вторжения России в Украину Apple ввела санкции и закрыла свой бизнес в РФ. Сразу после этого цены на "яблочную" технику взлетели с космической скоростью.

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Наиболее популярные модели ноутбуков от Apple подорожали на 46-142 процента, говорится в исследовании Price.ru.

Сейчас самый дешевый макбук обойдется в 144 тысячи рублей. А Pro-версия уже стартует от 1 415 000 рублей. Для сравнения: столько же стоит новая модель Lada Largus.

Цена на самые продаваемые iPhone поднялась на 24-34%, а планшетов – на 13-34%. Так, iPhone 13 mini стартует от 82 тысяч рублей, а самый дорогой iPhone 13 Pro Max обойдется в 184 тысяч рублей.

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Кстати, ранее мы писали, что российский офис Samsung саботирует санкции корейского руководства. Главный офис Samsung объявил о введении санкций против России за вторжение в Украину, но российское подразделение не стало слушать свое руководство и фактически откололось от компании.

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