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СЕГОДНЯ Техно

Apple отрезает Россию от цивилизации: банковские карты могут выкинуть в мусорку

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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24 марта, 20:17
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Компания Apple ограничила оплату картами российской платежной системы "Мир" и постепенно убирает из приложения Apple Pay возможность оплаты российскими картами
Apple закрывает россиянам доступ к своим сервисам
Apple закрывает россиянам доступ к своим сервисам / Фото: REUTERS

После введения санкций россияне пользовались лазейкой с помощью ранее загруженных карт "Мир" в платежную систему Apple Pay. Но вскоре эта возможность будет отключена.

"Компания Apple ограничила оплату картами платежной системы "Мир". На данный момент уже и добавленные карты они постепенно убирают из приложения Apple Pay", – сказал сотрудник поддержки держателей карты "Мир", которого цитирует ТАСС.

С первых дней вторжения России в Украину Apple встала на сторону нашего государства и свернула свой бизнес в РФ. Вслед за закрытием магазинов в России перестали работать App Store и Apple Pay.

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Международные корпорации даже не заметят уход из России
Международные корпорации даже не заметят уход из России / Фото: REUTERS

А гендиректор Apple Тим Кук лично призвал сделать пожертвования для Украины. Он разослал письма каждому сотруднику и обещал удвоить их пожертвования.

К слову, после введения санкций техника Apple подорожала в России на 142 процента! За макбук теперь просят сумасшедшие деньги – можно купить автомобиль.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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