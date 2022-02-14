Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✈ Отмена рейсов в Украину 🎤 Скандал на Нацотборе "Евровидения" ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

В космосе обнаружили планету, на которой может быть жизнь

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 февраля, 10:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Британские ученые обнаружили новую планету, которая теоретически способна поддерживать жизнь, так как на ней может быть вода в жидком виде
Возле белого карлика может оказаться обитаемая планета
Возле белого карлика может оказаться обитаемая планета / Фото: Wikipedia, Pixabay

Эта планета находится в так называемой зоне обитаемости и вращается вокруг "белого карлика", то есть затухающей звезды.

Читайте также: В четыре раза больше Эйфелевой башни: к Земле летит огромный астероид

Реклама

По данным британского Королевского астрономического общества, это может стать первым в истории случаем обнаружения небесного тела с пригодными для жизни условиями, пишет BBC.

После смерти звезды объекты очень большого размера превращаются в черные дыры. При этом меньшие из них – как наше Солнце – становятся "белыми карликами", теряя ядерное топливо и внешние слои.

Планета, о которой говорят ученые, расположена на расстоянии 117 световых лет от Земли.

Реклама

Впрочем, у британских астрономов пока нет прямых доказательств существования планеты, и они продолжат исследования. Также они будут искать новые планеты около других "белых карликов".

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александра Захарова В космосе обнаружили планету, на которой может быть жизнь Александра Захарова · Редактор Техно Сегодня
Александр Трикиша Мэр Нью-Йорка с зарплатой в один доллар – история дня за минуту Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Мэр Нью-Йорка с зарплатой в один доллар – история дня за минуту Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
История нашей планеты
Невероятные кратеры Земли
Смотреть все
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Doodle Сегодня
14 февраля. Майкл Рубенс Блумберг. В этот день ровно 80 лет назад родился один из самых богатых людей планеты, учредитель и владелец ведущего поставщика мировых финансовых новостей Bloomberg, кандидат в президенты США, 108-й мэр Нью-Йорка...
История дня - за минуту
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Что думают пользователи
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

42045.54

Binance Coin (BNB)

394.21

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

123.3

Theta (THETA)

3.51

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять