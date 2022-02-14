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У космосі виявили планету, на якій може бути життя

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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14 лютого, 10:59
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Британські вчені виявили нову планету, яка теоретично здатна підтримувати життя, тому що на ній може бути вода в рідкому вигляді
/ Фото: Wikipedia, Pixabay

Ця планета знаходиться в так званій зоні проживання та обертається навколо "білого карлика", тобто зірки, що згасає.

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За даними британського Королівського астрономічного товариства, це може стати першим в історії випадком виявлення небесного тіла з придатними для життя умовами, пише BBC.

Після смерті зірки об'єкти дуже великого розміру перетворюються на чорні дірки. Водночас менші з них – як наше Сонце – стають "білими карликами", втрачаючи ядерне паливо та зовнішні шари.

Планета, про яку говорять вчені, розташована на відстані 117 світлових років від Землі.

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Втім, у британських астрономівнемає прямих доказів існування планети, і вони продовжать дослідження. Також вони шукатимуть нові планети біля інших "білих карликів".

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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