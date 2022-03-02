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Ядерная угроза: в США заметили "самолет судного дня"

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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2 марта, 14:57
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На фоне угроз президента России Владимира Путина о возможном использовании ядерного оружия в США подготовили специальный борт для руководства страны
В США готовят самолет для Байдена на случай ядерного удара
В США готовят самолет для Байдена на случай ядерного удара / Фото: Getty Images

Стойкий к ядерным бомбам "самолет судного дня" ВВС США провел короткий учебный полет.

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Самолет судного дня – это модифицированный Boeing 747, получивший название Boeing E-4B. Он взлетел с базы ВВС США в Небраске, затем совершил 4,5-часовой полет в сторону Чикаго и обратно.

Во время этого короткого вылета самолет сопровождали несколько самолетов раннего предупреждения, которые использовались для отслеживания баллистических ракет, пишет livescience.com.

Самолет судного дня. Фото: Wikipedia

E-4B является частью парка так называемых самолетов Nightwatch, которые обслуживаются вооруженными силами США с 1970-х годов. Самолет предназначен для использования в качестве мобильного командного штаба для высшего военного начальства в случае ядерной войны.

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В отличие от современных самолетов, борт оснащен аналоговым оборудованием, а не современным цифровым, что позволяет ему продолжать работу даже при воздействии электромагнитного импульса от ядерного взрыва.

Напомним, в Пентагоне отреагировали на угрозы президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии. Российский лидер привел силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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