Ученые разгадали главную загадку планеты

Сатурн уникален тем, что некоторые из его полярных сияний генерируются закрученными ветрами в его собственной атмосфере, а не только из окружающей магнитосферы планеты.
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На всех остальных наблюдаемых планетах, в том числе на Земле, полярные сияния формируются только мощными токами, поступающими в атмосферу из окружающей магнитосферы, пишет Phys.
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Они вызваны либо взаимодействием с частицами Солнца, как на Земле, либо вулканическим материалом, извергнутым с луны, вращающейся вокруг планеты – как на Юпитере.
Это открытие дает ответ на одну из первых загадок: почему мы не можем легко измерить продолжительность дня на Сатурне?
В 2004 году ученые обнаружили, что скорость вращения планеты якобы изменилась за два десятилетия с тех пор, как последний космический корабль пролетел мимо нее в 1981 году.
При этом физики утверждают, что этот показатель не может измениться так быстро, поэтому на Сатурне должно было происходить что-то уникальное и странное.
Теперь ученые измерили излучение верхних слоев атмосферы и доказали, что значительная часть полярных сияний планеты создается за счет ее собственной погоды, и скорость все же стабильна.
Ранее мы писали:
- До появления Земли и других планет в нашей Солнечной системе Солнце могло быть окружено гигантскими кольцами пыли, подобными кольцам Сатурна.
- Также ученые выяснили, что Сатурн мог нагреть свой мини-спутник и растопить в нем лед.
- Ледяной спутник Сатурна Энцелад испускает водяной пар в космос. Ученые думали, что шлейфы исходят из глубоких недр океана, но это может быть не так.