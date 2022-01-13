Солнце было окружено гигантскими кольцами: ученые объяснили появление Земли и Марса

До появления Земли и других планет в нашей Солнечной системе Солнце могло быть окружено гигантскими кольцами пыли, подобными кольцам Сатурна

Солнце имело гигантские кольца, из которых и сформировались планеты / Фото: Pixabay

Эти пылевые кольца, возможно, помешали Земле превратиться в суперземлю – тип планеты, которая примерно в два раза больше нашей планеты и в 10 раз больше ее массы.

Читайте также: Год длится всего день: найдена планета в форме дыни

Реклама

Кольца, вероятно, возникли, когда частицы двигались к солнцу под его сильным гравитационным притяжением, нагревались и выделяли испарившийся газ, пишет Live Science.

С течением времени ближайшее кольцо к Солнцу образовало планеты внутренней Солнечной системы – Меркурий, Венеру, Землю и Марс.

Реклама

Читайте также: Ученые готовятся к сюрпризам о жизни на Марсе: когда их ждать

Среднее кольцо стало планетами внешней Солнечной системы, а самое внешнее кольцо образовало кометы, астероиды и другие небольшие тела в поясе Койпера за орбитой Нептуна.

Напомним, ранее мы писали о том, что Сатурн мог нагреть свой мини-спутник и растопить в нем лед.