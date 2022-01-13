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Солнце было окружено гигантскими кольцами: ученые объяснили появление Земли и Марса

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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13 января, 14:01
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До появления Земли и других планет в нашей Солнечной системе Солнце могло быть окружено гигантскими кольцами пыли, подобными кольцам Сатурна
Солнце имело гигантские кольца, из которых и сформировались планеты
Солнце имело гигантские кольца, из которых и сформировались планеты / Фото: Pixabay

Эти пылевые кольца, возможно, помешали Земле превратиться в суперземлю – тип планеты, которая примерно в два раза больше нашей планеты и в 10 раз больше ее массы.

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Кольца, вероятно, возникли, когда частицы двигались к солнцу под его сильным гравитационным притяжением, нагревались и выделяли испарившийся газ, пишет Live Science.

С течением времени ближайшее кольцо к Солнцу образовало планеты внутренней Солнечной системы – Меркурий, Венеру, Землю и Марс.

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Среднее кольцо стало планетами внешней Солнечной системы, а самое внешнее кольцо образовало кометы, астероиды и другие небольшие тела в поясе Койпера за орбитой Нептуна.

Напомним, ранее мы писали о том, что Сатурн мог нагреть свой мини-спутник и растопить в нем лед.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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