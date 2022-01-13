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Океан внутри луны: Сатурн мог нагреть свой мини-спутник и растопить в нем лед

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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13 января, 10:59
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Спутник Сатурна Мимас, который считается самым маленьким астрономическим телом, может скрывать целый океан подо льдом
Сатурн мог невольно создать океан на своем спутнике
Сатурн мог невольно создать океан на своем спутнике / Фото: Wikipedia

Нагрев от гравитации Сатурна растапливает внутреннюю часть Мимаса, поэтому под внешней ледяной оболочкой может быть огромное пространство воды.

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Такой океан может течь под 30-километровой толщей льда на поверхности спутника немногим меньше площади Испании, пишет The Daily Mail.

Мимас считается самым маленьким астрономическим телом, которое из-за самогравитации сохраняет круглую форму.

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Исследования сделали сотрудники NASA с помощью космического аппарата "Кассини", и они показали возможность океана.

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Но гипотезу еще надо подтвердить – на поверхности Мимаса нет трещин или же каких-либо других свидетельств таяния.

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Напомним, ранее ученые заявили, что на Уране и Нептуне идут бриллиантовые дожди.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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