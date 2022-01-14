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Загадочный гигант: обнаружена газовая луна почти втрое больше Земли

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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14 января, 15:43
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Ученые обнаружили огромную луну – она в 2,6 раза больше Земли и имеет газообразную структуру, как Нептун
Пока было обнаружено всего два кандидата в экзолуны
Пока было обнаружено всего два кандидата в экзолуны / Фото: Helena Valenzuela Widerström

Несмотря на подтверждение находки почти 5 тысяч экзопланет, это только вторая обнаруженная Луна за пределами Солнечной системы.

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Млечный Путь должен быть буквально пронизан лунами, однако их очень сложно обнаружить действующими телескопами, поясняется в материале Science Alert.

Например, Солнечная система имеет 8 официальных планет, но по крайней мере в 25 раз больше лун, что говорит о том, что и за ее пределами их бесчисленное множество.

Кандидат в экзолуны назвали Kepler-1708 b-i – он вращается вокруг планеты, которая, в свою очередь, вращается вокруг звезды на расстоянии около 5,5 тысяч световых лет от нас.

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Это довольно большой спутник – примерно в 2,6 раза больше Земли, и, вероятно, газообразный, как Нептун. Его планета-хозяин чуть меньше Юпитера.

Первая экзолуна – размером с Нептун, а ее хозяин – в несколько раз больше Юпитера, фото NASA

Первый кандидат в экзолуны, Kepler-1625 b-i находится на расстоянии около 8 тысяч световых лет от нас, также газообразный и размером и массой примерно с Нептун.

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Луна вращается вокруг экзопланеты, масса которой в несколько раз превышает массу Юпитера.

Загадки, тем не менее, остаются: например, ученые пока не понимают, как может образоваться газовая луна.

Возможно, спутники аккумулировали газ от планет-хозяев или же начинались как самостоятельные планеты и были захвачены чужими гравитационными полями.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Солнце когда-то было окружено гигантскими кольцами, из которых потом и образовались планеты.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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