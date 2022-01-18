Индиана Джонс в космосе: на МКС запустили первый в мире археологический проект

Международную космическую станцию превратят в место археологического исследования. Но это не будут раскопки древностей, как это принято делать на Земле

Археологи добрались до космоса / Фото: Коллаж: Сегодня

Под руководством археологов исследователи попытаются понять, как люди относятся к предметам, с которыми они живут в космосе.

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Космические археологи будут использовать клейкую ленту, чтобы определить участки МКС размером в один метр, а затем будут использовать ежедневные фотографии для изучения того, как используются пространства.

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"Вместо того, чтобы копать, чтобы обнаружить новые слои почвы, представляющие различные эпохи истории этого места, мы будем каждый день фотографировать, чтобы определить, как они используются и как они меняются со временем", – объяснил один из руководителей проекта.

Сейчас идет ежедневная фотосъемка, которая будет продолжаться в течение 60 дней, сообщает phys.org.

Ранее в NASA продемонстрировали процесс тестирования портативного биопринтера, который позволяет астронавтам на МКС печатать бинты из клеток собственной кожи.