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Угроза санкций заставила Huawei уйти из России

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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9 апреля, 14:11
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Возможно, Huawei продолжит продавать России технику, в которой не используются американские технологии
Huawei уходит из Росси
Huawei уходит из Росси / Фото: REUTERS

Война против Украины оставила Россию даже без дружественных китайских корпораций. К санкциям против путинского режима присоединилась Huawei.

По информации Forbes, компания закрывает свой офис и приостанавливает работу на российском рынке.

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"Huawei из-за боязни вторичных санкций чуть ли не после первых ограничений США приостановил все заказы в России", – заявил источник Forbes, который добавил, что сотрудников-россиян отправили в отпуск на месяц в апреле.

Также источник считает, что Huawei пересматривает свою продуктовую линейку, чтобы поставлять в Россию те продукты, в которых не используются американские технологии.

Из-за ухода Huawei из России наиболее критичным станет дефицит систем хранения данных и телеком-оборудования. Мы уже писали, что это привело к тому, что в России отменили безлимитные тарифы мобильных операторов.

К ограничению трафика добавляется еще и снижение скорости. После вторжения в Украину Россию отключили от международной сети. Это значит, что трафик провайдеров пойдет через Азию, что существенно замедлит скорость передачи данных.

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