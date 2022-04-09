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Загроза санкцій змусила Huawei піти з Росії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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9 квітня, 14:11
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Можливо Huawei продовжить продавати Росії техніку, в якій не використовуються американські технології
Huawei йде з Росії
Huawei йде з Росії / Фото: REUTERS

Війна проти України залишила Росію навіть без дружніх китайських корпорацій. До санкцій проти путінського режиму приєдналася Huawei.

За інформацією Forbes, компанія закриває свій офіс і зупиняє роботу на російському ринку.

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"Huawei через побоювання вторинних санкцій мало не після перших обмежень США призупинило всі замовлення в Росії", – заявило джерело Forbes, яке додало, що співробітників-росіян відправили у відпустку на місяць у квітні.

Також джерело вважає, що Huawei переглядає свою продуктову лінійку, щоб постачати Росію ті продукти, в яких не використовуються американські технології.

Через відхід Huawei з Росії найбільш критичним стане дефіцит систем зберігання даних та телеком-обладнання. Ми вже писали, що це вже призвело до того, що у Росії скасували безлімітні тарифи мобільних операторів.

До обмеження трафіку додається ще й зниження швидкості. Після вторгнення в Україну Росію відключили від міжнародної мережі. Це означає, що трафік провайдерів піде через Азію, що сповільнить швидкість передачі даних.

Олександр Трикіша
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