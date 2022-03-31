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В России отказались от безлимитного интернета: как будут страдать россияне

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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31 марта, 15:50
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Вскоре у россиян из источников информации останется только всеми любимый телевизор
В России ограничивают мобильный интернет
В России ограничивают мобильный интернет / Фото: Коллаж: Сегодня

В России таки отказались от безлимитных тарифов на мобильный интернет, последовав рекомендации Минцифры, чтобы сохранить равномерную нагрузку на сетевую инфраструктуру.

Некоторые операторы отправили в архив безлимитные пакеты, а для новых пользователей ограничили трафик до 60 Гб в пакетах Премиум, который ранее не имел лимита.

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Российские эксперты считают, что к лету операторы ограничат расход трафика для уже существующих безлимитных пакетов.

Насколько это плохо для россиян

60 Гб на смартфоне с головой хватит, можете подумать вы. Но проблема кроется немного глубже.

Дело в том, что в некоторых регионах великой и необъятной мобильный интернет – единственная возможность подключиться к глобальной сети. В некоторых областях РФ газофикация не дотягивает до 20 процентов, о каком проводном интернете может идти речь?

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Второй момент, Россия имеет огромную территорию, поэтому путешествие из одного конца в другой занимает существенное время. Пассажиры привыкли коротать время в транспорте за просмотром фильмов или сериалов. Но теперь они жалуются, что вскоре эта возможность исчезнет.

К ограничению трафика добавляется еще и снижение скорости. После вторжения в Украину Россию отключили от международной сети. Это значит, что трафик провайдеров пойдет через Азию, что существенно замедлит скорость передачи данных.

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Для чего это делается

Вслед за ограничениями мобильного интернета обрежут и проводной, ведь дефицит оборудования сказывается и в этой сфере.

Но пользователи в России увидели в ограничениях не только беспокойство об инфраструктуре. На различных тематических форумах они рассуждают, что ограничение интернета является мягким принуждением к возвращению к телевизору, где им будут ежедневно вливать в уши пропаганду.

Российская пропаганда лезет изо всех щелей
Российская пропаганда лезет изо всех щелей / Фото: DELFI.LV

Александр Трикиша
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