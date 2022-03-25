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СЕГОДНЯ Техно

Spotify объявил об уходе из России

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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25 марта, 20:32
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Борьба российских властей с зарубежными сервисами принуждает компании сворачивать свой бизнес в стране
Spotify полностью уходит из России
Spotify полностью уходит из России / Фото: REUTERS

После начала войны в Украине Spotify закрыл офис в России и удалил контент из пропагандистских каналов, но надеялся продолжить работать в стране.

Но решение относительно Meta, которую признали экстремистской организацией, не оставило им выбора.

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"Недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей.

Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей.

После тщательного рассмотрения наших вариантов, основанных на текущих обстоятельствах, мы пришли к сложному решению полностью приостановить наше обслуживание в России", – цитирует заявлене компании expressen.se.

Кстати, ранее мы писали, что российские работники Meta боятся возвращаться в Россию. Россияне опасаются репрессии со стороны властей за работу в зарубежных компаниях, попавших в немилость режиму.

Также мы писали, что в России заблокировали легендарного украинского разработчика игр. Роскомнадзор заблокировал известного украинского разработчика игр, подарившего миру легендарных S.T.A.L.K.E.R. и Cossacks.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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