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Что происходит? Рядом с Землей пролетел крупный астероид и несется еще один

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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29 марта, 21:40
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Нашу планету все чаще атакуют внеземные объекты, но, к счастью, пока ни один из них серьезно не угрожал жизни человечества
Мимо Земли пронесется четвертый астероид за последние две недели
Мимо Земли пронесется четвертый астероид за последние две недели / Фото: Pixabay

На прошлой неделе мимо Земли пролетел астероид, который мог бы уничтожить целый город, и вот в понедельник рядом с нашей планетой снова пронесся внеземной гость.

Астероид шириной около 14 метров пронесся мимо Земли на расстоянии около 150 тысяч километров.

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Насколько это далеко? Для сравнения, расстояние между Землей и Луной составляет 385 тысяч километров.

Но на этом неприятности не заканчиваются. Уже 1 апреля к нам пожалует еще одно внеземное тело.

Астрономы подтвердили, что потенциально опасный астероид диаметром от 110 до 260 метров должен максимально приблизиться к Земле в эту пятницу. Однако не нужно паниковать – камень пролетит от нас примерно в 7,4 миллиона километров.

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Напомним, что 24 марта очень близко к Земле пролетел астероид размером с холодильник. Его обнаружил венгерский астроном Кристиан Сарнецки.

А перед этим Сарнецки обнаружил другой астероид всего за два часа до того, как он врезался в Землю. К счастью, астероид был очень маленьким, примерно 1 метр в диаметре, он упал к северу от Исландии.

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Как NASA определяет опасность астероида

Астрономы считают объект, сближающийся с Землей, угрозой, если он находится в пределах 7,4 миллиона километров от планеты и имеет диаметр не менее 140 метров.

Если небесное тело такой величины столкнется с Землей, оно может стереть с лица земли города и опустошить целые регионы. Более крупные объекты – размером 1 км и более – могут иметь глобальные последствия и привести к массовому вымиранию.

Александр Трикиша
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