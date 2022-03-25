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В России заблокировали легендарного украинского разработчика игр

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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25 марта, 14:38
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Роскомнадзор заблокировал известного украинского разработчика игр, подарившего милу легендарных S.T.A.L.K.E.R. и Cossacks
Россия не увидит продолжение S.T.A.L.K.E.R
Россия не увидит продолжение S.T.A.L.K.E.R / Фото: скриншот

С началом войны в Украине GSC Game World прекратил продажу своих игр в России, а также заявил, что в РФ не выйдет вторая часть легендарного S.T.A.L.K.E.R. Получат игру только те, кто уже оформил предзаказ.

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"Народ Украины продолжает отстаивать свое право на независимость против оккупационных войск Российской Федерации.

Они без предупреждения начали бомбить наши города, наступая с севера, востока и юга.

Никто из граждан Украины не хотел этой войны, мало кто был готов, но мы будем стоять за свою свободу до последнего", – гласит сообщение на главной странице сайта gsc-game.com.

Роскомнадзор в отместку заблокировал сайт разработчика. Причина не указывается, вероятно, причиной стало размещения реквизитов для помощи ВСУ на сайте.

Интересно, что геймеры разделились на два лагеря. Одни жалеют, что не смогут поиграть в продолжение культового "сталкера", другие же поддерживают решение Роскомнадзора – видите ли, украинский разработчик посмел собирать деньги для украинской армии.

Ранее мы писали, что Epic Games пожертвует доходы от Fortnite Украине. Популярная онлайн-игра приносит компании миллиарды.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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