В России заблокировали легендарного украинского разработчика игр

Роскомнадзор заблокировал известного украинского разработчика игр, подарившего милу легендарных S.T.A.L.K.E.R. и Cossacks

Россия не увидит продолжение S.T.A.L.K.E.R / Фото: скриншот

С началом войны в Украине GSC Game World прекратил продажу своих игр в России, а также заявил, что в РФ не выйдет вторая часть легендарного S.T.A.L.K.E.R. Получат игру только те, кто уже оформил предзаказ.

Читайте также: На продаже геймерского набора Humble Bundle уже собрали 10 млн долларов на помощь Украине

Реклама

"Народ Украины продолжает отстаивать свое право на независимость против оккупационных войск Российской Федерации. Они без предупреждения начали бомбить наши города, наступая с севера, востока и юга. Никто из граждан Украины не хотел этой войны, мало кто был готов, но мы будем стоять за свою свободу до последнего", – гласит сообщение на главной странице сайта gsc-game.com.

Роскомнадзор в отместку заблокировал сайт разработчика. Причина не указывается, вероятно, причиной стало размещения реквизитов для помощи ВСУ на сайте.

Интересно, что геймеры разделились на два лагеря. Одни жалеют, что не смогут поиграть в продолжение культового "сталкера", другие же поддерживают решение Роскомнадзора – видите ли, украинский разработчик посмел собирать деньги для украинской армии.

Ранее мы писали, что Epic Games пожертвует доходы от Fortnite Украине. Популярная онлайн-игра приносит компании миллиарды.